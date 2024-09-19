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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1807 года JP (Перу, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21629 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
Перу 1 эскудо 1807 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Перу 1 эскудо 1807 JP на аукционе Heritage - September 13, 2009
Перу 1 эскудо 1807 JP на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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