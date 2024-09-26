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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1805 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1805 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1805 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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Перу 1 эскудо 1805 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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