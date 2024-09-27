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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1802 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1802 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1802 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 29 мая 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • CNG (1)
  • Monedalia.es (1)
Перу 1 эскудо 1802 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 1 эскудо 1802 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Перу 1 эскудо 1802 IJ на аукционе CNG - May 29, 2019
Продавец CNG
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Перу 1 эскудо 1802 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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