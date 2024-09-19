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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1801 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1801 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1801 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 440 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Sedwick (1)
Перу 1 эскудо 1801 IJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность VG
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Перу 1 эскудо 1801 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Перу 1 эскудо 1801 IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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