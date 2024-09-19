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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1798 года IJ (Перу, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5046 проданному на аукционе Cayón Subastas за 520 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Rio de la Plata (1)
Перу 1 эскудо 1798 IJ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Перу 1 эскудо 1798 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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