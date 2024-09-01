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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1795 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1795 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1795 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1795 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Rio de la Plata за 950 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Sedwick (2)
Перу 1 эскудо 1795 IJ на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Перу 1 эскудо 1795 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Перу 1 эскудо 1795 IJ на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Перу 1 эскудо 1795 IJ на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Перу 1 эскудо 1795 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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