Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1795 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1795 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Rio de la Plata за 950 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.
Сохранность
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- Rio de la Plata (1)
- Sedwick (2)
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Где продать?
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