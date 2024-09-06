Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1788 года IJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Jesús Vico за 3100 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Berk
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 июня 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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