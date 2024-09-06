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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1788 года IJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1788 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1788 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1788 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Jesús Vico за 3100 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3311 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1586 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Berk - September 14, 2023
Продавец Berk
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Stack's - June 24, 2021
Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Stack's - June 24, 2021
Продавец Stack's
Дата 24 июня 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1788 IJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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