Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1786 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (15)
- Cayón (8)
- CNG (2)
- Heritage (5)
- Herrero (1)
- HERVERA (2)
- Hess Divo (1)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (3)
- Künker (3)
- Monedalia.es (2)
- Nomisma (1)
- Oslo Myntgalleri (2)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (3)
- Tosunidis Coin House (3)
- UBS (2)
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1470 $
Цена в валюте аукциона 16000 NOK
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск