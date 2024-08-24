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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1786 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1786 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1786 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tosunidis Coin House (3)
  • UBS (2)
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1470 $
Цена в валюте аукциона 16000 NOK
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Stack's - August 16, 2023
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Stack's - August 24, 2022
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Tosunidis Coin House - September 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Tosunidis Coin House - May 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Tosunidis Coin House - March 8, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 8 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Heritage - April 29, 2019
Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1786 MI на аукционе Nomisma - November 7, 2018
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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