Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1785 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4416 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 11 июня 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
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Дата 7 марта 2012
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
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