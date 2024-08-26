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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1785 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1785 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1785 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4416 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
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  • Soler y Llach (1)
Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1554 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
2360 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Rio de la Plata - October 17, 2020
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Jesús Vico - June 11, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Jesús Vico - November 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1785 MI на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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