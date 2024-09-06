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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1784 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1784 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1784 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (3)
Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1824 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1475 EUR
Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе CNG - January 11, 2017
Продавец CNG
Дата 11 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Heritage - January 7, 2013
Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1784 MI на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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