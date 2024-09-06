Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1784 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1824 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 января 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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