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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1782 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1782 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1782 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1782 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Stack's - February 29, 2024
Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1634 $
Цена в валюте аукциона 1525 EUR
Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Heritage - April 29, 2019
Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Jesús Vico - June 11, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1782 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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