Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1780 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1780 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1780 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2200 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Cayón (7)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (6)
  • Jesús Vico (1)
  • Sedwick (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
1688 $
Цена в валюте аукциона 1575 EUR
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Heritage - February 13, 2020
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Heritage - February 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Heritage - April 29, 2019
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Heritage - September 11, 2018
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Heritage - April 23, 2018
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Cayón - February 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1780 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск