Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1778 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 31 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1678 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 января 2019
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Где продать?
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