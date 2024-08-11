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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1778 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1778 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1778 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 31 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1678 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1941 $
Цена в валюте аукциона 1830 EUR
Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Goldberg - January 29, 2019
Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Goldberg - January 29, 2019
Продавец Goldberg
Дата 29 января 2019
Сохранность AU50 ANACS
Цена
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Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Перу 8 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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