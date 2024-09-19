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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1776 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1776 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1776 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1952 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Cayón - May 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Heritage - April 16, 2015
Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Heritage - April 16, 2015
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1776 MJ на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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