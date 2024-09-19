Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1776 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1952 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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