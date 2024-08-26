Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1775 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1775
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Дата 27 апреля 2023
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Дата 9 февраля 2023
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Дата 22 декабря 2021
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Дата 5 октября 2021
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Дата 2 июня 2021
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Дата 9 мая 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 31 января 2018
Сохранность MS60 NGC
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Дата 25 октября 2017
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Дата 6 июля 2016
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Дата 29 октября 2014
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Дата 3 июля 2014
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Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
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