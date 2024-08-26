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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1775 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1775 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1775 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1775 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1833 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1424 $
Цена в валюте аукциона 1302 EUR
Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Cayón - December 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Cayón - October 25, 2017
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Jesús Vico - June 11, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 11 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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