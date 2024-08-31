Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1773 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1773 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1773 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2508 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 9 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (5)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Warin Global Investments (2)
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2644 $
Цена в валюте аукциона 2450 EUR
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1575 EUR
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Warin Global Investments - December 18, 2017
Продавец Warin Global Investments
Дата 18 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1773 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1773 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск