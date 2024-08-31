Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1773 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1773
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1773 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2508 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 9 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1575 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 18 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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