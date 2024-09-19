Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1770 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1770 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1770 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1770
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (4)
  • Chaponnière (1)
  • CNG (1)
  • Heritage (5)
  • HERVERA (2)
  • Jesús Vico (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Palombo (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (3)
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
4065 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
4712 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Spink - December 16, 2014
Продавец Spink
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Jesús Vico - November 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1770 LM JM на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1770 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1770 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск