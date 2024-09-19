Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1770 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1770
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1770 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
4712 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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