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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1768 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1768 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1768 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 17000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3311 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4381 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Frühwald - May 16, 2019
Продавец Frühwald
Дата 16 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1768 LM JM на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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