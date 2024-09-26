Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1768 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 17000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4381 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 16 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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