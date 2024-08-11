Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1767 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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