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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1767 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1767 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1767 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1767 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4100 $
Цена в валюте аукциона 4100 USD
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - August 27, 2022
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1767 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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