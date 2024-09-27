Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1765 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3419 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4500 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
5250 $
Цена в валюте аукциона 5250 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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