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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1765 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1765 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1765 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3419 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4500 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3376 $
Цена в валюте аукциона 3150 EUR
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
5250 $
Цена в валюте аукциона 5250 USD
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Heritage - September 12, 2017
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе CNG - May 13, 2015
Продавец CNG
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Cayón - May 20, 2014
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Перу 8 эскудо 1765 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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