Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1764 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3477 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1357 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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