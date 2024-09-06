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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1764 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1764 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1764 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1764 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3477 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3054 $
Цена в валюте аукциона 2850 EUR
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1357 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1764 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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