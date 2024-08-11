Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1763 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31463 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4820 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3962 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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