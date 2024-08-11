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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1763 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1763 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1763 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31463 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4820 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3962 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - January 7, 2019
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF40 NGC
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - August 3, 2017
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1763 LM JM на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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