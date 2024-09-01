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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1788 года IJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1788 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1788 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1788 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3493 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1788 IJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1424 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Перу 4 эскудо 1788 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1788 IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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