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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1786 года MI (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1786 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
Перу 4 эскудо 1786 MI на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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