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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1785 года MI (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1785 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3490 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1785 MI на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1785 MI на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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