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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1782 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1782 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1782 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1817 проданному на аукционе Hess Divo за 1950 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
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Перу 4 эскудо 1782 MI на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Перу 4 эскудо 1782 MI на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
2219 $
Цена в валюте аукциона 1950 CHF
Перу 4 эскудо 1782 MI на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1782 MI на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Для продажи 4 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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