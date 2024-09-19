Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1782 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1782 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1817 проданному на аукционе Hess Divo за 1950 CHF. Торги состоялись 26 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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