Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1780 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1780 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3487 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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