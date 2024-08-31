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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1780 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1780 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1780 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1780 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3487 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1495 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1780 MI на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
983 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Перу 4 эскудо 1780 MI на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1780 MI на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

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