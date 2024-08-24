Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1779 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
Сохранность
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