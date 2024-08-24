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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1779 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1779 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1779 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4675 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HERVERA (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (1)
Перу 4 эскудо 1779 MI на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
2595 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Перу 4 эскудо 1779 MI на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
Перу 4 эскудо 1779 MI на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
4378 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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