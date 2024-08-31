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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1779 года MJ (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3486 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Stack's (1)
Перу 4 эскудо 1779 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 4 эскудо 1779 MJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1779 MJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU53 NGC
Цена
2300 $
Цена в валюте аукциона 2300 USD

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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