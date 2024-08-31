Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1779 года MJ (Перу, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3486 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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