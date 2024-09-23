Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1778 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30276 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
765 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
3995 $
Цена в валюте аукциона 3995 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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