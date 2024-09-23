Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1778 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1778 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1778 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30276 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Heritage (4)
  • Stack's (1)
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
765 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
3995 $
Цена в валюте аукциона 3995 USD
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - April 16, 2014
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - September 21, 2008
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1778 MJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1778 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск