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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1769 года LM JM (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1769
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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