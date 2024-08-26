Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1768 года LM JM (Перу, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1768 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2137 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cayón (1)
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск