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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1768 года LM JM (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1768 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2137 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1768 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 4 эскудо 1768 LM JM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Перу 4 эскудо 1768 LM JM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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