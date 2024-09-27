Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1763 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1763 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32419 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13513 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
13513 $
Цена в валюте аукциона 13513 USD
Где продать?
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