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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1763 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1763 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1763 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1763 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32419 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13513 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 4 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - August 11, 2016
Перу 4 эскудо 1763 LM JM на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
13513 $
Цена в валюте аукциона 13513 USD
Перу 4 эскудо 1763 LM JM на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
10142 $
Цена в валюте аукциона 9200 EUR
Перу 4 эскудо 1763 LM JM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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