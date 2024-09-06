Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1762 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1762 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
18788 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Где продать?
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