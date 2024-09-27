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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1761 года LM JM (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1761 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Cayón Subastas за 12000 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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Перу 4 эскудо 1761 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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