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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1788 года IJ (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 5154 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1010 EUR. Торги состоялись 23 июня 2020.

Сохранность
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Перу 2 эскудо 1788 IJ на аукционе Cayón - June 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2020
Сохранность VF
Цена
1143 $
Цена в валюте аукциона 1010 EUR
Перу 2 эскудо 1788 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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