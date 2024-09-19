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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1780 года MJ (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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