Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1778 года MJ (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Jesús Vico за 3200 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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