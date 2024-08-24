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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1778 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1778 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1778 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Jesús Vico за 3200 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Sedwick (2)
  • Soler y Llach (1)
Перу 2 эскудо 1778 MJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3418 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Перу 2 эскудо 1778 MJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1420 $
Цена в валюте аукциона 1325 EUR
Перу 2 эскудо 1778 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1778 MJ на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1778 MJ на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1778 MJ на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1778 MJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1778 MJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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