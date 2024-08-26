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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1775 года MJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1775 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1775 года MJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1775
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1775 года со знаком MJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1838 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Herrero (1)
  • Sedwick (1)
Перу 2 эскудо 1775 MJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Перу 2 эскудо 1775 MJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
949 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Перу 2 эскудо 1775 MJ на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1775 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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