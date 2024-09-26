Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1767 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1767 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3800 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1824 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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