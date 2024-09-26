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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1767 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1767 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1767 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1767 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3800 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Tauler & Fau (1)
Перу 2 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1824 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Перу 2 эскудо 1767 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
4072 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Перу 2 эскудо 1767 LM JM на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 2 эскудо 1767 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1767 LM JM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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