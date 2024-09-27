Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1765 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1765 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1765 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1765 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Felzmann (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Перу 2 эскудо 1765 LM JM на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Перу 2 эскудо 1765 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Перу 2 эскудо 1765 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1765 LM JM на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 2 эскудо 1765 LM JM на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Перу 2 эскудо 1765 LM JM на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1765 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск