Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1765 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1765 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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