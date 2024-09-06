Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1764 года LM JM (Перу, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1764 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2650 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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