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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1764 года LM JM (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1764 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2650 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Перу 2 эскудо 1764 LM JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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