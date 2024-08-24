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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1763 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1763 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1763 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1763 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Cayón Subastas за 580 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2015.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Перу 2 эскудо 1763 LM JM на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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