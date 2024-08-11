Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1762 года JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1762 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6600 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
8604 $
Цена в валюте аукциона 6600 EUR
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 719 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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