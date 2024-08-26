Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1761 года JM (Перу, Карл III)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1761 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4350 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
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Сохранность (слабы)
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