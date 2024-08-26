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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1761 года JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1761 года JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1761 года JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1761 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4350 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 2 эскудо 1761 JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
4662 $
Цена в валюте аукциона 4350 EUR
Перу 2 эскудо 1761 JM на аукционе Heritage - April 26, 2010
Перу 2 эскудо 1761 JM на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 719 USD
Перу 2 эскудо 1761 JM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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