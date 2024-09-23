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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1788 года IJ (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1788 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1788 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1788 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Monedalia.es за 625 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
Перу 1 эскудо 1788 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 1 эскудо 1788 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
684 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Перу 1 эскудо 1788 IJ на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Перу 1 эскудо 1788 IJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1788 IJ на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1788 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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