Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1786 года MI (Перу, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1786 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Monedalia.es за 2300 EUR. Торги состоялись 1 марта 2023.
Сохранность
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Где продать?
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