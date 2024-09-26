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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1786 года MI (Перу, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1786 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Monedalia.es за 2300 EUR. Торги состоялись 1 марта 2023.

Сохранность
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Перу 1 эскудо 1786 MI на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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