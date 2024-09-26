Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1784 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 220 USD. Торги состоялись 22 января 2019.
Сохранность
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Где продать?
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