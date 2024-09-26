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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1784 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1784 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1784 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 220 USD. Торги состоялись 22 января 2019.

Сохранность
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  • CNG (1)
Перу 1 эскудо 1784 MI на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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