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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1782 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1782 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1782 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1782
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 3 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Перу 1 эскудо 1782 MI на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Перу 1 эскудо 1782 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Перу 1 эскудо 1782 MI на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1782 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1782 MI на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1782 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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