Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1782 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1782
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1782 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21222 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 3 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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