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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1780 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1780 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1780 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1800 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

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Перу 1 эскудо 1780 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Перу 1 эскудо 1780 MI на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Перу 1 эскудо 1780 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 1 эскудо 1780 MI на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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